Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

Певица Шер начала новые отношения с продюсером Александром Эдвардсом, который в два раза младше ее. Недавно в СМИ появилась информация, что 76-летнюю Шер видели идущую за руку с новым возлюбленным, которым оказался 36-летний Александр Эдвардс.