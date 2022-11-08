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Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

Певица Шер начала новые отношения с продюсером Александром Эдвардсом, который в два раза младше ее. Недавно в СМИ появилась информация, что 76-летнюю Шер видели идущую за руку с новым возлюбленным, которым оказался 36-летний Александр Эдвардс.

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