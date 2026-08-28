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В Соцфонде объяснили ситуацию с дефицитом бюджета в 1,2 трлн рублей

В Соцфонде объяснили ситуацию с дефицитом бюджета в 1,2 трлн рублей

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков опроверг информацию о том, что в бюджете ведомства сформировалась так называемая "черная дыра".

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