Первые кроссоверы LADA X-Cross 5 отправились к дилерам

И хотя серийное производство LADA X-Cross 5 — то есть обрусевшего FAW Bestune T77 — начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге только в июне, первые товарные экземпляры уже сошли с конвейера и даже отправились к официальным дилерам.