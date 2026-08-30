Кадры освобождения Великого Прикола и Садков в Сумской области (ВИДЕО)

Кадры освобождения Великого Прикола и Садков в Сумской области показало Минобороны. Военнослужащие 22-го мотострелкового и 15-го отдельного танкового полков группировки войск «Север» установили контроль над населёнными пунктами Садки и Великий Прикол.
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