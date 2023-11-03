Не избежал наказания: Петренко пострадал из-за миллионого долга Климовой

Актер никак не может рассчитаться по алиментам. Игорь Петренко и Екатерина Климова. 2012 г. АРХИВ «7 ДНЕЙ»Разборки Игоря Петренко и Екатерины Климовой из-за алиментов на их сыновей Матвея и Корнея продолжаются, но теперь к решению проблемы подключились судебные приставы, грозящие существенно осложнить жизнь актера, у которого накопился миллионный долг перед бывшей женой.