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Не избежал наказания: Петренко пострадал из-за миллионого долга Климовой

Не избежал наказания: Петренко пострадал из-за миллионого долга Климовой

Актер никак не может рассчитаться по алиментам. Игорь Петренко и Екатерина Климова. 2012 г. АРХИВ «7 ДНЕЙ»Разборки Игоря Петренко и Екатерины Климовой из-за алиментов на их сыновей Матвея и Корнея продолжаются, но теперь к решению проблемы подключились судебные приставы, грозящие существенно осложнить жизнь актера, у которого накопился миллионный долг перед бывшей женой.

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