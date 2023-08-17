Новости - только актуальное

32 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ВОТ ЦИПСОТА, ЛИБЕРАСТНЯ И ПРОЧАЯ МРАЗОТА НАБЕЖАЛИ . НЕ НРАВИТСЯ ЧТО СКАЗАЛ КОНЧАЛОВСКИЙ, КАК И ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ..."АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    а ВЫ КТО? На каком основании берете на себя право что-то писать? Ваше место у закутка, вот и сидите там, не высовываясь."АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А КТО ВЫ? Тупой тыкающий пальцАми удод. ЧЕМ ВЫ знамениты? Ах,. тем, что пишите пакости , деби лоид"АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ...

Надоели потомки "великих укров" до смерти!

Надоели потомки "великих укров" до смерти!

На фоне многократных и уже даже не столько раздражающих или выбешивающих, как раньше, а начале СВО, а просто изрядно, до оскомины навязших в зубах заявлений ответственных, малоответственных, безответственных лиц и совсем уж последних п-здоболов, пытающихся казаться теми, кем они не являлись, не являются и являться никогда не будут: то есть людьми, от которых в этом мире что-то зависит, насчёт готовности России к мирным переговорам по ситуации на Украине, прилетающие от киевского режима ежедневные приветы у нас даже никого уже не удивляют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх