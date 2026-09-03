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Регионы России

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Вице-премьер Новак: затраты на защиту НПЗ не повлияют на розничные цены на топливо

Вице-премьер Новак: затраты на защиту НПЗ не повлияют на розничные цены на топливо

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что вложения нефтяных компаний в усиление защиты объектов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не приведут к росту розничных цен на топливо.

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