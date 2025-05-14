Русская чемпионка жалуется из Лондона: «Живу как собака». А её американский муж счастлив в России

Когда-то их называли самой красивой парой русского спорта. Алена Заварзина — бронзовый призер Олимпиады в Сочи, Вик Уайлд — американец, который получил гражданство ради любви и большой победы, стал в Сочи двукратным олимпийским чемпионом.