Русская чемпионка жалуется из Лондона: «Живу как собака». А её американский муж счастлив в России

Когда-то их называли самой красивой парой русского спорта. Алена Заварзина — бронзовый призер Олимпиады в Сочи, Вик Уайлд — американец, который получил гражданство ради любви и большой победы, стал в Сочи двукратным олимпийским чемпионом.
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