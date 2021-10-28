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МВД РФ разработало проект закона о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном

МВД РФ разработало проект закона о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном

МВД разработало проект закона о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном. Документом предусматривается освобождение россиян и узбеков от обязанности постановки на учет по месту пребывания в течение 15 дней с даты въезда в другую страну.

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