ВС РФ ударили по эшелонам ВСУ в пяти областях Украины

На предоставленных МО РФ кадрах видно поражение транспорта в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
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А табачную фабрику видимо для оздоровления нации расхерачили?
Или там было что-то кроме табака?