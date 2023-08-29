Минобороны: Системы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки атаки украинских беспилотников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, два БПЛА самолетного типа утром во вторник, 29 августа, были уничтожены российскими средствами ПВО над Тульской областью.
Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки атаки украинских беспилотников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, два БПЛА самолетного типа утром во вторник, 29 августа, были уничтожены российскими средствами ПВО над Тульской областью.
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