Автономное вождение: Китай должен опередить США в гонке внедрения технологий

Китай должен предоставить местным органам власти больше полномочий для развития автономного вождения и упростить процедуру получения разрешений от регулирующих органов, чтобы ускорить коммерциализацию, заявил национальный политический советник в кулуарах двух сессий, завершившихся во вторник.