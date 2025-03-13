Автономное вождение: Китай должен опередить США в гонке внедрения технологий

Китай должен предоставить местным органам власти больше полномочий для развития автономного вождения и упростить процедуру получения разрешений от регулирующих органов, чтобы ускорить коммерциализацию, заявил национальный политический советник в кулуарах двух сессий, завершившихся во вторник.
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