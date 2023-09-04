Медвежий угол

37 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Макаревич гнусавый, с невнятной речью (таким же и "вокалом", если ЭТО можно так назвать), постоянно нечто "сглатывающ...Макаревич* возмущ...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    👍О пользе русского...
  • alik3456 Джексон
    Теперь только нагнуть сможет и то никто не подойдёт...Макаревич* возмущ...

"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой

"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой

Актриса Яна Поплавская по-своему отреагировала на новость о проверке выходки актрисы Лии Ахеджаковой с украинским флагом на сцене Бремена на предмет дискредитации ВС России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Negnost Ros
Ну тут или тюрьма, или психушка.
Ответить
9 час.
М
Мария
Поплавская права! Использовать больную  старушку....грех. У неё старческая деменция. Так нет, всячески тиражируются бредни больной бабки. Пора это заканчивать. Мало ли психбольных, зачем надо их бред обсуждать и печатать....Вот и с Назаровым та же история. У мужика маниакально - депрессивный синдром. Классический! С систематизированным бредом, манией величия. Это очевидно даже студенту -медику! Нет, надо его популяризировать.....
Ответить
4 час.
Zoia Goldshtab
Согласна с Поплавской!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх