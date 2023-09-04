Актриса Яна Поплавская по-своему отреагировала на новость о проверке выходки актрисы Лии Ахеджаковой с украинским флагом на сцене Бремена на предмет дискредитации ВС России.
"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой
Комментарии
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Negnost Ros
Ну тут или тюрьма, или психушка.
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9 час.
М
Мария
Поплавская права! Использовать больную старушку....грех. У неё старческая деменция. Так нет, всячески тиражируются бредни больной бабки. Пора это заканчивать. Мало ли психбольных, зачем надо их бред обсуждать и печатать....Вот и с Назаровым та же история. У мужика маниакально - депрессивный синдром. Классический! С систематизированным бредом, манией величия. Это очевидно даже студенту -медику! Нет, надо его популяризировать.....
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4 час.
Zoia Goldshtab
Согласна с Поплавской!
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1 час.
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