"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой

М

Мария

Поплавская права! Использовать больную старушку....грех. У неё старческая деменция. Так нет, всячески тиражируются бредни больной бабки. Пора это заканчивать. Мало ли психбольных, зачем надо их бред обсуждать и печатать....Вот и с Назаровым та же история. У мужика маниакально - депрессивный синдром. Классический! С систематизированным бредом, манией величия. Это очевидно даже студенту -медику! Нет, надо его популяризировать.....