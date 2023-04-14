Завершился пятый тур международного шахматного турнира на Менорке

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Сьюдадела (Менорка, Испания) идут 4 индийских гроссмейстера после пятого тура 13 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Сьюдадела (Менорка, Испания) идут 4 индийских гроссмейстера после пятого тура 13 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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