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Завершился пятый тур международного шахматного турнира на Менорке

Завершился пятый тур международного шахматного турнира на Менорке

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Сьюдадела (Менорка, Испания) идут 4 индийских гроссмейстера после пятого тура 13 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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