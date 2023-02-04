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"NYT" проинформировал, что оружие с Запада не поможет Киеву из-за долгих сроков поставок

"NYT" проинформировал, что оружие с Запада не поможет Киеву из-за долгих сроков поставок

Зарубежное издание The New York Times проинформировало, что Украине в спецоперации западное вооружение не сильно поможет, так как его достаточно долго будут поставлять и обучать украинские экипажи, сообщает информационный портал РИА "Новости".

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