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Дом родителей новой главы МОК Ковентри ограбили в Зимбабве

Дом родителей новой главы МОК Ковентри ограбили в Зимбабве

ТАСС/Thanassis Stavrakis/AP Полицейские в Зимбабве арестовала троих мужчин, которые ограбили дом родителей избранной на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в Хараре.

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