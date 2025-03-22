Дом родителей новой главы МОК Ковентри ограбили в Зимбабве

ТАСС/Thanassis Stavrakis/AP Полицейские в Зимбабве арестовала троих мужчин, которые ограбили дом родителей избранной на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в Хараре.
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