Марочко: Киев наращивает численность группировки ВСУ на Харьковском направлении Киев наращивает группировку ВСУ в Харьковской области, формирования украинских бригад переброшены под Волчанск и Липцы.
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Марочко: Киев наращивает численность группировки ВСУ на Харьковском направлении Киев наращивает группировку ВСУ в Харьковской области, формирования украинских бригад переброшены под Волчанск и Липцы.
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