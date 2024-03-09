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Армия небратьев лишилась 200 полковников и подполковников. Неудобные для киевского режима факты вскрылись после удара по Одессе. В списки погибших едва не угодил и Владимир Зеленский.

Армия небратьев лишилась 200 полковников и подполковников. Неудобные для киевского режима факты вскрылись после удара по Одессе. В списки погибших едва не угодил и Владимир Зеленский.

ФОТО: SERVER AMZAYEV/GLOBALLOOKPRESS АРМИЯ НЕБРАТЬЕВ ЛИШИЛАСЬ 200 ПОЛКОВНИКОВ. НЕУДОБНЫЕ ФАКТЫ ВСКРЫЛИСЬ ПОСЛЕ УДАРА ПО ОДЕССЕ Армия небратьев лишилась 200 полковников и подполковников.

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