Украина «заигралась в Крым» во время СВО. Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил в интервью армянскому «Фактор ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Беглый иноагент: Никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украина сохранит Запорожье
Комментарии
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Валентин Щербаков
Зачем митрохин родился, учился, жил в РОССИИ, чтобы сейчас свалить и показывать свою тупость и лизать жопы новым хозяевам....
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7 час.
Юрий Золотарев
Никакого Запорожья Украина НЕ "сохранит"! Хорошо, если сохранит свою ЖОПУ и свою РОЖУ. Но это - маловероятно.
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7 час.
Ваша Светлость
Мыколка Митрохин - лох!!! Ничего никакая Украина не сохранит, её просто не будет...
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7 час.
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