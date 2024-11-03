Беглый иноагент: Никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украина сохранит Запорожье

Валентин Щербаков Зачем митрохин родился, учился, жил в РОССИИ, чтобы сейчас свалить и показывать свою тупость и лизать жопы новым хозяевам....

Юрий Золотарев Никакого Запорожья Украина НЕ "сохранит"! Хорошо, если сохранит свою ЖОПУ и свою РОЖУ. Но это - маловероятно.