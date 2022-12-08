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Читатели британского Daily Mail похвалили Путина за слова о ядерном оружии

Читатели британского Daily Mail похвалили Путина за слова о ядерном оружии

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на вчерашнее заявление президента России Владимира Путина в ходе беседы с Советом по правам человека, где говорилось о том, что Москва воспринимает ядерное оружие только в защитных целях.

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