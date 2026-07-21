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Алексей Комашко встретил будущую жену в 13 лет — сегодня их семья не помещается в одном городе

Алексей Комашко встретил будущую жену в 13 лет — сегодня их семья не помещается в одном городе

На экране Алексей Комашко — жесткий майор Платонов из «Тайн следствия», привыкший действовать решительно и не раскрывать лишнего.

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