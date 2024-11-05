Невролог Мартынов: если не получается уснуть, следует отказаться от гаджетов

Также можно принять теплый душ или прибегнуть к медитации Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от использования гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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