Невролог Мартынов: если не получается уснуть, следует отказаться от гаджетов

Также можно принять теплый душ или прибегнуть к медитации Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от использования гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.