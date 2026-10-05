Учитель из Усть-Кута стала лауреатом премии «Россия – мои горизонты»

Учитель из Усть-Кута Лариса Еловская стала лауреатом всероссийской премии «Россия – мои горизонты». Награду ей присудили за успехи в работе над проектом «Билет в будущее» — Единой моделью профориентации, которая является частью федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».