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Иркутск Сегодня

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Учитель из Усть-Кута стала лауреатом премии «Россия – мои горизонты»

Учитель из Усть-Кута Лариса Еловская стала лауреатом всероссийской премии «Россия – мои горизонты». Награду ей присудили за успехи в работе над проектом «Билет в будущее» — Единой моделью профориентации, которая является частью федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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