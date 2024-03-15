Станислав Воскресенский проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

<p> В Ивановской области стартовало голосование на выборах Президента Российской Федерации. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново утром 15 марта.
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