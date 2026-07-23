Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Брюссельская истерика: журналист Христофору высмеял заявление Каи Каллас о России

Брюссельская истерика: журналист Христофору высмеял заявление Каи Каллас о России

По его словам, после того как 400 миллионов долларов остались в американском бюджете и не были направлены на Украину, руководству ЕС остается лишь запугивать население российской угрозой в надежде получить альтернативное финансирование.

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