Тихий враг: Почему вы можете не замечать опасность высокого давления?

Вы когда-нибудь задумывались, почему гипертонию называют «ласковым убийцей»? Потому что она не кричит о себе, не бьет тревогу, а просто тихо, но уверенно, разрушает ваше здоровье.
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