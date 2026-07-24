Показаны кадры удара молнии в китайскую ракету Очередному этапу китайской программы по освоению космоса неожиданно чуть не помешала стихия.
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Показаны кадры удара молнии в китайскую ракету Очередному этапу китайской программы по освоению космоса неожиданно чуть не помешала стихия.
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