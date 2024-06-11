Мария Кожевникова сомневается в своём участии в продолжении сериала «Универ»

Мария Кожевникова не уверена, что будет сниматься в продолжении «Универа» Между тем актриса не против новых встреч в кадре с Виталием Гогунским, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном, которые снимались вместе с ней в первом сезоне сериала.