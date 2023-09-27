РСА разъяснил изменения в Единой методике расчета стоимости запчастей

Предложение Банка России об изменении Единой методики расчета стоимости запчастей и усилении региональной специфики при подготовке справочника средних цен на запчасти по ОСАГО позволит сделать определение стоимости запчастей более справедливым для регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)