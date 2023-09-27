Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

РСА разъяснил изменения в Единой методике расчета стоимости запчастей

РСА разъяснил изменения в Единой методике расчета стоимости запчастей

Предложение Банка России об изменении Единой методики расчета стоимости запчастей и усилении региональной специфики при подготовке справочника средних цен на запчасти по ОСАГО позволит сделать определение стоимости запчастей более справедливым для регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх