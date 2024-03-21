В Волгограде начали выдачу разрешений на добычу пернатой дичи

В южных районах региона с 23 марта стартует весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь, благодаря началу выдачи соответствующих разрешений Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
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