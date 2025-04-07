Иск против пошлин Трампа может стать прикрытием для бизнеса

Вероятность обращения в судебные органы с целью воспрепятствовать реализации решений президента страны Дональда Трампа о введении дополнительных таможенных сборов изучает Торговая палата США, 7 апреля сообщает журнал Fortune, ссылаясь на осведомленные источники.
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