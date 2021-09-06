NI: несмотря на загадочное заявление Зеленского, Россия не допустит альтернативы Минску

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.