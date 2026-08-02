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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» должно подписать крайнего форварда до начала сезона. Гусев – предпочтительный вариант, но есть и другие кандидаты («Матч ТВ»)

« Динамо » до начала регулярного чемпионата должно подписать контракт с крайним форвардом для игры в первых двух звеньях.

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