The Sun: Неизвестные угнали пикап и квадроцикл с территории Виндзорского замка Виндзорский замок. Обложка © Wikipedia / Diliff С территории Виндзорского замка, резиденции британских монархов в Лондоне, двое неизвестных угнали пикап и квадроцикл.
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