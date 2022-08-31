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Молодому архангелогородцу грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Молодому архангелогородцу грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В округе Варавино-Фактория задержали 21-летнего безработного молодого человека.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у него обнаружили и изъяли более 20 замотанных в изоленту свертков и прозрачный полимерный пакет с веществом бежевого цвета.

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