Молодому архангелогородцу грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В округе Варавино-Фактория задержали 21-летнего безработного молодого человека.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у него обнаружили и изъяли более 20 замотанных в изоленту свертков и прозрачный полимерный пакет с веществом бежевого цвета.