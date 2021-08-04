Казахстанский «вольник» Нурислам Санаев поборол хозяина Олимпиады и вышел в полуфинал

Астана. 4 августа. КазТАГ – Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев поборол хозяина Олимпиады в Токио – японского спортсмена Юки Такахаши, и вышел в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.