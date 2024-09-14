Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости

1. Алина Загитова поучаствует в освещении контрольных прокатов на Первом канале – она будет снимать. Общаться с выступающими будет Максим Траньков, рассказывать – Анна Щербакова и Алексей Ягудин, комментировать – Александр Гришин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии