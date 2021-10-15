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Лавров высказался о перспективах восстановления турпотоков с Израилем

Лавров высказался о перспективах восстановления турпотоков с Израилем

Россия надеется на восстановление взаимных туристических потоков с Израилем по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 15 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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