В Подмосковье введут ограничения на работу мигрантов со следующего года

Правительство Московской области с 1 января 2025 года введет ограничения на труд иностранных граждан по патентам в таких сферах, как торговля алкоголем и табаком, уличная еда в нестационарных объектах, социальные услуги, спорт, культура, досуг, здравоохранение и образование.
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