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Минобороны России показало эвакуацию из Новгородского с помощью БПЛА

Минобороны России показало эвакуацию из Новгородского с помощью БПЛА

Разведчик "Южной" группировки войск рассказал об эвакуации мирных жителей из населённого пункта Новгородское в ДНР.

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