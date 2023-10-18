Власти района ЯНАО ради школьников изменили расписание автобуса

В Тарко-Сале (ЯНАО) с 19 октября меняется расписание движения автобусного маршрута №2. По информации департамента транспорта районных властей, последний рейс будет выполняться на 20 минут позже, чтобы ученики школы №3 успевали с последнего урока на автобус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии