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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти района ЯНАО ради школьников изменили расписание автобуса

В Тарко-Сале (ЯНАО) с 19 октября меняется расписание движения автобусного маршрута №2. По информации департамента транспорта районных властей, последний рейс будет выполняться на 20 минут позже, чтобы ученики школы №3 успевали с последнего урока на автобус.

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