JAECOO АВТОДОМ Внуково рад пригласить всех на зимний тест – драйв автомобиля JAECOO J7

JAECOO АВТОДОМ Внуково, расположенный в 5 км от МКАД по адресу: Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 23-й километр, запускает зимний тест-драйв с 2 по 31 января 2024 года для всех желающих поближе познакомиться с автомобилем JAECOO J7.