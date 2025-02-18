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Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию убийств

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который оспаривал решение приговорить его к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения.

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