Oil Prices Fall as Iran Negotiation Hopes Return

U.S. sanctions pressure on Iran intensifies, but Pakistani mediation hopes push Brent back to $89. US Blockade Leaves Iran’s Oil Trade on Borrowed Time - The announcement of the Trump administration’s ‘Economic D-Day’ sanctions on Iran coincides with an overall slump in Tehran’s crude exports, choked off by the US Navy’s maritime blockade in the Gulf of Oman.
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