Комментатор Уткин поддержал Медведева после проигранного финала Australian Open

Спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале оставил пост после финальной игры Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) между россиянином Даниилом Медведевым и Янником Синнером из Италии.
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