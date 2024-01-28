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Комментатор Уткин поддержал Медведева после проигранного финала Australian Open

Комментатор Уткин поддержал Медведева после проигранного финала Australian Open

Спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале оставил пост после финальной игры Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) между россиянином Даниилом Медведевым и Янником Синнером из Италии.

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