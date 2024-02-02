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Сергей Лавров предрек карьерный взлет звездам «голой вечеринки»

Сергей Лавров предрек карьерный взлет звездам «голой вечеринки»

Согласно высказываниям музыкального продюсера Сергея Лаврова, вынужденная пауза в карьере артистов, попавших в скандал из-за участия в «голой вечеринке», может оказаться положительным толчком для их карьеры.

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