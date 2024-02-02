Сергей Лавров предрек карьерный взлет звездам «голой вечеринки»

Согласно высказываниям музыкального продюсера Сергея Лаврова, вынужденная пауза в карьере артистов, попавших в скандал из-за участия в «голой вечеринке», может оказаться положительным толчком для их карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии