Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая

Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президента Республики Сербия Александра Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.