Особый отряд покарает пиратов: готов ответ на захват ЕС танкеров

Средиземное море превратилось в арену настоящей морской охоты. Силы Европейского союза перехватили нефтяной танкер MV SUN, который, по заявлению Брюсселя, ходил под ложным флагом и перевозил российскую нефть, нарушая санкционные режимы.
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Толку от этих угроз... А ТО НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК БУДЕТ!!... А угроз этих уже никто не боится и никто с ними не считается...