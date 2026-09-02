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Аргументы и Факты

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Особый отряд покарает пиратов: готов ответ на захват ЕС танкеров

Особый отряд покарает пиратов: готов ответ на захват ЕС танкеров

Средиземное море превратилось в арену настоящей морской охоты. Силы Европейского союза перехватили нефтяной танкер MV SUN, который, по заявлению Брюсселя, ходил под ложным флагом и перевозил российскую нефть, нарушая санкционные режимы.

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