Казанцам рассказали, где можно арендовать автокран, манипулятор и экскаватор-погрузчик

Новые горизонты в области онлайн-аренды спецтехники. Летом в Казани заработал сервис, где за час можно договориться об аренде автокрана, манипулятора, в список добавился и экскаватор-погрузчик, что актуально во время снегопадов.
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