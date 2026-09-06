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Пары из Грузии и Чехии убрали флаги для фото с российскими фигуристами в Токио

Пары из Грузии и Чехии убрали флаги для фото с российскими фигуристами в Токио

Михаил Терещенко/ТАСС Танцевальные пары грузинских и чешских фигуристов не стали выставлять свои флаги для совместного фото с российским дуэтом, выступающим в нейтральном статусе.

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